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Колишній гандболіст Чуприна загинув на війні

Сьогодні 09:09 125 0
Колишній гандболіст Чуприна загинув на війні

Джерело - ФГУ.

У боях за незалежність України з російськими окупантами загинув колишній гандболіст і організатор змагань Сергій Чуприна.

Про це повідомляє Федерація гандболу України.

З кінця липня 2023 року 43-річний Чуприна вважався зниклим безвісти. Лише наприкінці березня стало точно відомо про його смерть.

Чуприна був віцечемпіоном першої ліги України з гандболу, переможцем Універсіади серед збірних команд вишів Вінниччини та капітаном збірної команди Вінницької області.

Після завершення ігрової кар'єри Сергій допомагав місцевому осередку організовувати гандбольні змагання.

Прощання із захисником, який віддав власне одне-єдине життя за суверенітет України та майбутнє українського народу, відбулося 1 квітня у Вінниці.

Неагадаємо, на війні з РФ загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.

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