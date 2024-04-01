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S1mple прокоментував перемогу на першому Major в історії CS 2

Сьогодні 07:30 189 0
S1mple прокоментував перемогу на першому Major в історії CS 2
#S1mple

Джерело - Твіттер s1mple.

Олександр "S1mple" Костилєв пишається NAVI, які стали першими в історії чемпіонами турніру категорії Major з CS 2. 

Своїми враженнями від знакової перемоги української організації легенда кіберспорту поділився у Twitter (X). 

"У принципі, я чемпіон з CS2, відчуваю себе чудово, коли стою в залі, я дуже пишаюся цим складом, багато людей сумнівалися в них, але вони знову довели, на що здатні, не лише команда, але й уся організація в цілому", - написав s1mple. 

Цікаво, що до цього твіту Костилєв прикріпив фотографію аргентинського футболіста Серхіо Агуеро, який курить сигару та тримає кубок чемпіона світу, хоча участі в турнірі ексфорвард Манчестер Сіті та Барселони не брав. 

Нагадаємо, що s1mple не грав на PGL Major Copenhagen 2024, адже наразі перебуває в запасі. Нещодавно він провів один матч у межах місячної оренди в Falcons. 

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