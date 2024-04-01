S1mple прокоментував перемогу на першому Major в історії CS 2

Джерело - Твіттер s1mple.

Олександр "S1mple" Костилєв пишається NAVI, які стали першими в історії чемпіонами турніру категорії Major з CS 2.

Своїми враженнями від знакової перемоги української організації легенда кіберспорту поділився у Twitter (X).

"У принципі, я чемпіон з CS2, відчуваю себе чудово, коли стою в залі, я дуже пишаюся цим складом, багато людей сумнівалися в них, але вони знову довели, на що здатні, не лише команда, але й уся організація в цілому", - написав s1mple.

Цікаво, що до цього твіту Костилєв прикріпив фотографію аргентинського футболіста Серхіо Агуеро, який курить сигару та тримає кубок чемпіона світу, хоча участі в турнірі ексфорвард Манчестер Сіті та Барселони не брав.

Нагадаємо, що s1mple не грав на PGL Major Copenhagen 2024, адже наразі перебуває в запасі. Нещодавно він провів один матч у межах місячної оренди в Falcons.