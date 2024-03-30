Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics

Джерело - European Aquatics.

Український стрибун у воду Олексій Середа визнаний найкращим спортсменом Європи зі стрибків у воду в 2023 році.

Про це оголосила Європейська ліга плавання, яка й проводила голосування.

Середа отримав найбільшу кількість голосів в усіх категоріях — плаванні, стрибках у воду та синхронному плаванні.

Минулого року 18-річний українець здобув золото і в одиночному розряді, і в командних змаганнях Європейських ігор. А на чемпіонаті світу зі синхронних стибків, що проходив у японській Фукуоці, Олексій посів друге місце.

Також зазначимо, що для Середи це друге поспіль потрапляння до числа найкращих стрибунів у воду в Європі. В 2022 році він посів друге місце.

Вже на початку 2024 року уродженець Миколаєва продовжив встановлювати досягнення. На ЧС з водних видів спорту в Досі Олексій здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю. В ексклюзивному коментарі для "Чемпіона" Середа заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями.