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Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics

Сьогодні 15:10 150 0
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
#Олексій Середа

Джерело - European Aquatics.

Український стрибун у воду Олексій Середа визнаний найкращим спортсменом Європи зі стрибків у воду в 2023 році. 

Про це оголосила Європейська ліга плавання, яка й проводила голосування. 

Середа отримав найбільшу кількість голосів в усіх категоріях — плаванні, стрибках у воду та синхронному плаванні. 

Минулого року 18-річний українець здобув золото і в одиночному розряді, і в командних змаганнях Європейських ігор. А на чемпіонаті світу зі синхронних стибків, що проходив у японській Фукуоці, Олексій посів друге місце. 

Також зазначимо, що для Середи це друге поспіль потрапляння до числа найкращих стрибунів у воду в Європі. В 2022 році він посів друге місце. 

Вже на початку 2024 року уродженець Миколаєва продовжив встановлювати досягнення. На ЧС з водних видів спорту в Досі Олексій здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю. В ексклюзивному коментарі для "Чемпіона" Середа заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями. 

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