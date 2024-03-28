Українські кікбоксери здобули 14 нагород на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Українська збірна здобула 14 нагород на Кубку світу з кікбоксингу WAKO, що відбувся в Італії.
Спортсмени записали на свій рахунок 10 золотих, 1 срібну та 3 бронзові медалі.
Список призерів:
Золоті медалі
- Матвій Куявець (лайтконтакт, старші кадети, до 63 кг)
- Павло Замятін (лайтконтакт, до 84 кг; кіклайт, до 79 кг)
- Владислав Дегтяренко (кіклайт, до 57 кг)
- Дмитро Алфьоров (лайтконтакт, кіклайт, юніори, до 57 кг)
- Всеволод Щокін (лайтконтакт, юніори, 94+ кг)
- Сергій Бабенко (кіклайт, 94+ кг)
- Паша Тапдігов (фулконтакт, старші юніори, до 57 кг)
- Аскольд Щокін (фулконтакт, старші юніори, до 67 кг).
Срібна медаль
- Павло Замятін (пойнтфайтинг, до 84 кг)
Бронзові медалі
- Всеволод Щокін (лайтконтакт, 94+ кг)
- Богдан Дмитренко (кіклайт, до 63 кг)
- Тимур Галищев (кіклайт, юніори, до 69 кг)
Раніше під час бойового виходу на війні загинув представник ультрас київського Динамо та майстер спорту з кікбоксингу Іван Фесенюк із позивним "Бонус".