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Українські кікбоксери здобули 14 нагород на Кубку світу

Сьогодні 23:33 61 0
Українські кікбоксери здобули 14 нагород на Кубку світу
#Кікбоксинг WAKO

Джерело - Чемпіон.

Українська збірна здобула 14 нагород на Кубку світу з кікбоксингу WAKO, що відбувся в Італії.

Спортсмени записали на свій рахунок 10 золотих, 1 срібну та 3 бронзові медалі.

Список призерів:

Золоті медалі

  • Матвій Куявець (лайтконтакт, старші кадети, до 63 кг)
  • Павло Замятін (лайтконтакт, до 84 кг; кіклайт, до 79 кг)
  • Владислав Дегтяренко (кіклайт, до 57 кг)
  • Дмитро Алфьоров (лайтконтакт, кіклайт, юніори, до 57 кг)
  • Всеволод Щокін (лайтконтакт, юніори, 94+ кг)
  • Сергій Бабенко (кіклайт, 94+ кг)
  • Паша Тапдігов (фулконтакт, старші юніори, до 57 кг)
  • Аскольд Щокін (фулконтакт, старші юніори, до 67 кг).

Срібна медаль

  • Павло Замятін (пойнтфайтинг, до 84 кг)

Бронзові медалі

  • Всеволод Щокін (лайтконтакт, 94+ кг)
  • Богдан Дмитренко (кіклайт, до 63 кг)
  • Тимур Галищев (кіклайт, юніори, до 69 кг)

Раніше під час бойового виходу на війні загинув представник ультрас київського Динамо та майстер спорту з кікбоксингу Іван Фесенюк із позивним "Бонус".

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