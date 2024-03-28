Українські кікбоксери здобули 14 нагород на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Українська збірна здобула 14 нагород на Кубку світу з кікбоксингу WAKO, що відбувся в Італії.

Спортсмени записали на свій рахунок 10 золотих, 1 срібну та 3 бронзові медалі.

Список призерів:

Золоті медалі

Матвій Куявець (лайтконтакт, старші кадети, до 63 кг)

Павло Замятін (лайтконтакт, до 84 кг; кіклайт, до 79 кг)

Владислав Дегтяренко (кіклайт, до 57 кг)

Дмитро Алфьоров (лайтконтакт, кіклайт, юніори, до 57 кг)

Всеволод Щокін (лайтконтакт, юніори, 94+ кг)

Сергій Бабенко (кіклайт, 94+ кг)

Паша Тапдігов (фулконтакт, старші юніори, до 57 кг)

Аскольд Щокін (фулконтакт, старші юніори, до 67 кг).

Срібна медаль

Павло Замятін (пойнтфайтинг, до 84 кг)

Бронзові медалі

Всеволод Щокін (лайтконтакт, 94+ кг)

Богдан Дмитренко (кіклайт, до 63 кг)

Тимур Галищев (кіклайт, юніори, до 69 кг)

Раніше під час бойового виходу на війні загинув представник ультрас київського Динамо та майстер спорту з кікбоксингу Іван Фесенюк із позивним "Бонус".