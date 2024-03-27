У Бучі відбувся Кубок України з рукопашного бою на честь загиблих Героїв України

Змагалися 200 спортсменів

Джерело - ФРБУ.

У місті-герої Буча Київської області було проведено Кубок України з рукопашного бою, присвячений пам’яті полеглих спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомляють на сайті Федерації рукопашного бою України.

200 спортсменів з 15 регіонів країни змагалися за нагороди.

Захисникам, які віддали своє життя за світле майбутнє України, була присвячена хвилина мовчання.

У загальному заліку легкого контакту перші до трійки призерів потрапили Чернігівська область (1-ша), Дніпропетровської області (2-га) та місто Київ (3-тя).

У заліку дозованого контакту перші три сходинки посіли представники Чернівецької області, міста Київ та Дніпропетровської області.

Раніше у боях із російськими окупантами загинув майстер спорту з рукопашного бою Іван Солтисік