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У Бучі відбувся Кубок України з рукопашного бою на честь загиблих Героїв України

Змагалися 200 спортсменів
Сьогодні 19:39 157 0
У Бучі відбувся Кубок України з рукопашного бою на честь загиблих Героїв України

Джерело - ФРБУ.

У місті-герої Буча Київської області було проведено Кубок України з рукопашного бою, присвячений пам’яті полеглих спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомляють на сайті Федерації рукопашного бою України.

200 спортсменів з 15 регіонів країни змагалися за нагороди.

Захисникам, які віддали своє життя за світле майбутнє України, була присвячена хвилина мовчання. 

У загальному заліку легкого контакту перші до трійки призерів потрапили Чернігівська область (1-ша), Дніпропетровської області (2-га) та місто Київ (3-тя).

У заліку дозованого контакту перші три сходинки посіли представники Чернівецької області, міста Київ та Дніпропетровської області.

Раніше у боях із російськими окупантами загинув майстер спорту з рукопашного бою Іван Солтисік

 

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