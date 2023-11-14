У боях із російськими окупантами загинув майстер спорту Солтисік

Джерело - Чемпіон.

У боях із російськими окупантами загинув український спортсмен Іван Солтисік.

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Він вступив до лав ЗСУ від першого дня повномасштабного вторгнення. Воював у складі 10-ї гірничо-штурмової бригади Едельвейс, яка брала участь у боях за Київ. Далі воював у найгарячіших точках Донецького напрямку, був розвідником. До вторгнення проходив службу в комендантському зводі територіального управління Служби судової охорони в Івано-Франківській області.

7 листопада загинув під час зіткнення з російськими окупантами.

Захисник від дитинства займався єдиноборствами. Ставав чемпіоном Служби судової охорони з рукопашного бою, неодноразовим призером та учасником змагань зі змішаних єдиноборств. Був майстром спорту з боксу.