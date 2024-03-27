Український покерист пройшов на фінальний стіл престижного турніру

Джерело - Pokerfirma.

Український покерист Богдан mimikyolo2 міг виграти перстень Світової серії покеру. Він пройшов на фінальний стіл онлайн-турніру COLOSSUS Bounty NLH.

У турнірі, що проходив у рамках серії WSOP Super Circuit, взяли участь 1 304 гравці, які сформували загальний призовий фонд у понад 4 мільйони долари США.

За фінальний стіл вийшли тільки дев'ять найкращих спортсменів. Богдан mimikyolo2 починав гру у вирішальному етапі з шостим за розміром стеком, але в підсумку фінішував лише на сьомому місці. Цей результат приніс українцеві понад 44 тисячи долари.

Переможцем турніру став білоруський гравець Микита Павліков. Перемога принесла йому приз у розмірі 270 тисяч доларів.