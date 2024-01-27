Суд арештував голову федерації спортивного покеру України

Джерело - Економічна правда.
Заарештували голову Всеукраїнської федерації спортивного покеру Сергія Єфіменка.
Про це повідомляє Економічна правда.
Рішенням суду стало відомо про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для двох з чотирьох підозрюваних по справі Бюро економічної безпеки, щодо організації діяльності мережі підпільних покер-клубів
Бюро економічної безпеки провело обшуки в офлайн-клубах в Одесі, Харкові та Києві. У результаті обшуків були вилучені комп'ютери, ігрове обладнання та "неофіційна" бухгалтерія, де вівся облік доходу від підпільної організації покерних кеш-ігор.
Також повідомлялося про вилучення понад 1,3 млн грн готівкою в еквіваленті та 38 столів для гри в покер.
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