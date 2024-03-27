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Стамбул прийматиме Європейські ігри-2027

Сьогодні 12:21 149 0
Стамбул прийматиме Європейські ігри-2027
#Європейські ігри-2027

Джерело - The European Olympic Committees.

Європейський олімпійський комітет одноголосно прийняв рішення про проведення четвертих Європейських ігор у 2027 році в Стамбулі.

Про це повідомляє пресслужба The European Olympic Committees.

Змагання в столиці Туреччині слугуватимуть кваліфікаційними змаганнями до Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі.

План розміщення об'єктів у Стамбулі для проведення Європейських ігор-2027 не передбачає жодного додаткового будівництва, окрім вже готової або запланованої інфраструктури.

Рішення Виконавчого комітету буде представлено на Генеральній асамблеї ЄОК у Бухаресті в червні для остаточного затвердження та підписання відповідних контрактів.

Нагадаємо, що Україна стала третьою в медальному заліку на Європейських іграх-2023.

Зазначимо, що 34-ті Олімпійські ігри в США відбудуться з 14 до 30 липня 2028 року, тоді як 18-та Паралімпіада триватиме з 15 до 27 серпня.

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