Тренер NAVI ставить амбітні цілі перед командою на турнірі в Копенгагені

Тренер української кіберспортивної команди Navi Андрій B1ad3 Городенський вимагає від колективу потрапляння до топ-4 на PGL Major Copenhagen.

Про це Городенський сказав після виходу команди до плей-оф турніру.

" Ми очікували, що потрапимо до плей-оф. Для мене мінімальною метою було і залишається вихід до четвірки. З таким складом це приголомшливий результат для нас. Але хто знає? На мейджорах бувають чарівні моменти, можливо, ми пройдемо ще далі.

Я знаю, що проти Spirit та Cloud9 ми грали не найкращі карти, але завжди можна проаналізувати свої помилки, покращитись, зрозуміти, що було не так. З гарним планом гри — все завжди можливо ", - сказав тренер.