Тренер NAVI ставить амбітні цілі перед командою на турнірі в Копенгагені

Джерело - HLTV.
Тренер української кіберспортивної команди Navi Андрій B1ad3 Городенський вимагає від колективу потрапляння до топ-4 на PGL Major Copenhagen.
Про це Городенський сказав після виходу команди до плей-оф турніру.
" Ми очікували, що потрапимо до плей-оф. Для мене мінімальною метою було і залишається вихід до четвірки. З таким складом це приголомшливий результат для нас. Але хто знає? На мейджорах бувають чарівні моменти, можливо, ми пройдемо ще далі.
Я знаю, що проти Spirit та Cloud9 ми грали не найкращі карти, але завжди можна проаналізувати свої помилки, покращитись, зрозуміти, що було не так. З гарним планом гри — все завжди можливо ", - сказав тренер.
Першим суперником Natus Vincere у плей-оф буде турецька команда Eternal Fire. Зустріч відбудеться в п'ятницю, 29 березня, о 18:00 за київським часом.
Зазначимо, що PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2.
Нагадаємо, що склад Natus Vincere з Dota 2 здобув перемогу над росіянами з Virtus Pro та кваліфікувався на престижний турнір DreamLeague Season 23.