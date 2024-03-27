Головне
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сьогодні 08:52 1404
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E
Сьогодні 10:27 248
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України
Сьогодні 01:03 43909
Ребров розповів, чи є в збірній основний воротар
Сьогодні 00:41 1505
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024
Сьогодні 00:40 46404
Польща перемогла Вельс по пенальті та вийшла на Євро-2024
Сьогодні 00:34 952
Ребров: Попереджали хлопців, що матч буде складним
Сьогодні 00:30 613
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Ісландією
Сьогодні 00:21 2053 1
Судаков: Вітаю уболівальників та всю нашу Україну з такою неймовірною перемогою
Сьогодні 00:15 650
Збірна України на Євро-2024 зіграє в групі E
Вчора 23:59 8015 2
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 886
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 879
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1037
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1057
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 939

Тренер NAVI ставить амбітні цілі перед командою на турнірі в Копенгагені

Сьогодні 08:45 123 0
Тренер NAVI ставить амбітні цілі перед командою на турнірі в Копенгагені
#Navi, #PGL Major Copenhagen 2024, #Eternal Fire

Джерело - HLTV.

Тренер української кіберспортивної команди Navi Андрій B1ad3 Городенський вимагає від колективу потрапляння до топ-4 на PGL Major Copenhagen.

Про це Городенський сказав після виходу команди до плей-оф турніру.

" Ми очікували, що потрапимо до плей-оф. Для мене мінімальною метою було і залишається вихід до четвірки. З таким складом це приголомшливий результат для нас. Але хто знає? На мейджорах бувають чарівні моменти, можливо, ми пройдемо ще далі.

Я знаю, що проти Spirit та Cloud9 ми грали не найкращі карти, але завжди можна проаналізувати свої помилки, покращитись, зрозуміти, що було не так. З гарним планом гри — все завжди можливо ", - сказав тренер.

Першим суперником Natus Vincere у плей-оф буде турецька команда Eternal Fire. Зустріч відбудеться в п'ятницю, 29 березня, о 18:00 за київським часом.

Зазначимо, що PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2.

Нагадаємо, що склад Natus Vincere з Dota 2 здобув перемогу над росіянами з Virtus Pro та кваліфікувався на престижний турнір DreamLeague Season 23.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 14506
Україна — Ісландія 2:1. Як це було Україна — Ісландія 2:1. Як це було 45732
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль 12513 1
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 56985 14
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 46404
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України 43909
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97417
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358748
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 105838
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22206
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30042 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107060