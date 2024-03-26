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Чемпіонат Європи-2025 зі спортивної гімнастики не відбудеться в Ізраїлі

Відновлений тендер на проведення змагання
Сьогодні 18:49 103 0
Чемпіонат Європи-2025 зі спортивної гімнастики не відбудеться в Ізраїлі

Джерело - UEG.

Виконавчий комітет Європейського гімнастичного союзу (UEG)  ухвалив рішення скасувати проведення чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики 2025 року в Тель-Авіві через ситуацію, що склалася в Ізраїлі.

Про це інформують на офіційному сайті UEG.

Також повідомляють, що було відновлено тендер на проведення змагання.

Пропозиції можуть бути надіслані від європейськтих федерауцій протягом наступних 4 тижнів. Дедлайн - вівторок, 23 квітня 2024 року, 23:59 за центральноєвропейським часом.

Раніше українець Назар Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики в азербайджанському Баку, а також здобув срібло. Ще одну золоту нагороду в Баку для України завоював Ілля Ковтун.

Нагадаємо, українські спортсмени також завоювали три медалі на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки, 14 нагород - на міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики.

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