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15-річний снукерист із Шепетівки став призером чемпіонату Європи

Сьогодні 11:55 163 0
15-річний снукерист із Шепетівки став призером чемпіонату Європи
Мінмолодьспорту
#снукер

Джерело - Мінмолодьспорту.

15-річний Михайло Ларков із Шепетівки виборов бронзову нагороду на Чемпіонаті Європи з більярдного спорту "Снукер" у категорії U-16, який проходив у Сараєво, Боснія і Герцеговина.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Зазначається, що у першості взяв участь 61 спортсмен з 20 країн Європи. Змагання відбувались у вікових категоріях U-16, U-18, U-21 та дорослі.

Три роки тому Ларков став наймолодшим чемпіоном України. Він переміг на національному чемпіонаті у віці 12 років.

Нещодавно Юліан Бойко здобув бронзову нагороду зі снукеру серед любителів.

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