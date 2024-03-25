Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні

Джерело - Deutsche Welle.

Іспанія видала візи нейтральним спортсменам із Росії та Білорусі, які змагаються в стрибках на батуті.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Йдеться про росіянку Яну Лєбєдєву та білоруса Івана Литвиновича. Ці спортсмени, які підтримують вторгнення РФ, здобули олімпійські ліцензії на змаганнях у Німеччині завдяки видачі цих віз.

"За місцевими даними, спортсмени мають Шенгенські візи, видані іншими державами-членами. Це дає вам право в’їжджати і залишатися на території всієї Шенгенської зони", - йдеться у коментарі представника німецького МВС.

Україну на цьому етапі представляла Світлана Малькова, мама якої загинула напередодні внаслідок ракетної атаки Росії на Миколаїв.