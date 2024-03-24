Головне
Калініна впевнено здолала білоруску Соболенко в третьому колі Маямі-2024
Сьогодні 06:07 11590 3
Збірна України програла Угорщині у поєдинку за "бронзу" на Кубку світу
Сьогодні 11:23 173
Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024
Сьогодні 10:52 2573 3
Українські шпажистки завоювали ліцензію на Олімпійські Ігри-2024
Сьогодні 08:05 291
Ястремська поступилася Саккарі в третьому колі Маямі-2024
Сьогодні 03:44 707
Світоліна програла Осаці у своєму стартовому матчі Маямі-2024
Сьогодні 01:49 7192
Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд
Вчора 23:11 744
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Вчора 21:20 946
Прометей впевнено переграв Пярну в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі
Вчора 18:41 303
Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України
Вчора 18:12 4843
Прямі трансляції

Українські шпажистки завоювали ліцензію на Олімпійські Ігри-2024

Сьогодні 08:05 291 0
Українські шпажистки завоювали ліцензію на Олімпійські Ігри-2024

Джерело - Чемпіон.

У китайському Нанкіні за підсумками чвертьфінальних поєдинків Кубку світу з командної жіночої шпаги збірна України здобула ліцензію на Олімпійські Ігри-2024.

Після вибування чинних олімпійських чемпіонок, збірної Естонії, єдиною перешкодою була збірна США. Власне, в паралельному матчі американки поступилися італійській команді, що означає те, що вони не зможуть витіснити з топ-4 олімпійського рейтингу ані Польщу, ані Францію, тим самим путівка для найкращої європейської команди належатиме саме нашим шпажисткам. Раніше збірна України в 1/8 фіналу Кубку світу вирвала перемогу у Швейцарії - 45:44.

На Олімпіаді матимуть змогу виступити 3 шпажистки в особистій першості та ті ж спортсменки у командній разом з однією запасною. Всього ж наразі Україна має 8 ліцензій у фехтуванні та можливість виступити у двох з шести командних змагань. 

Коментарі ()
Популярне зараз
NAVI поступилися Cloud9 у матчі за вихід у плей-оф PGL Major із CS 2 NAVI поступилися Cloud9 у матчі за вихід у плей-оф PGL Major із CS 2 5501
Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні 3178
Світоліна програла Осаці у своєму стартовому матчі Маямі-2024 Світоліна програла Осаці у своєму стартовому матчі Маямі-2024 7192
Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України 4843
Калініна впевнено здолала білоруску Соболенко в третьому колі Маямі-2024 Калініна впевнено здолала білоруску Соболенко в третьому колі Маямі-2024 11590 3
Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024 10395
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 320654
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30219
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 361225 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39570
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117687
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93128