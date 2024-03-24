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Збірна України здолала Швейцарію на Кубку світу з фехтування

Сьогодні 07:57 98 0
Збірна України здолала Швейцарію на Кубку світу з фехтування

Джерело - Чемпіон.

Українські шпажистки святкували складну перемогу над Швейцарією в 1/8 фіналу Кубку світу з фехтування у китайському Нанкіні.

Поєдинок завершився з рахунком 45:44. Збірна України виступала у такому складі: Олена Кривицька, Інна Бровко, Джоан Фейбі Бежура, Влада Харькова. Наші спортсменки борються за командну олімпійську ліцензію - наразі вони йдуть п’ятими у кваліфікаційному рейтингу та утримують за собою квоту найкращої європейської збірної поза топ-4.

У чвертьфіналі українки зустрінеться з Польщею, яка в 1/8 фіналу турніру впевнено переграла Японію (40:30).

Нагадаємо українські шаблістки здобули бронзові медалі в командній першості Кубку світу з фехтування в Сінт-Нікласі (Бельгія).

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