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22.03.2024 12:00 823

NAVI поступилися Cloud9 у матчі за вихід у плей-оф PGL Major із CS 2

Сьогодні 00:30 100 0
NAVI поступилися Cloud9 у матчі за вихід у плей-оф PGL Major із CS 2
#Navi, #PGL Major Copenhagen 2024

Джерело - Чемпіон.

Українська команда Natus Vincere зазнала поразки від Cloud9 у матчі за вихід у плей-оф PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Українці обрали карту Mirage. По ходу матчу суперники дійшли до мап-пойнту, але NAVI змогли перевернути гру (16:14). Другу карту Ancient впевнено забрали "клауди" (6:13). Останній поєдинок завершився розгромною поразкою "народжених перемагати" (Overpass - 2:13).

Додамо, що за Cloud9 виступає троє колишніх гравців Natus Vincere.

У попередному матчі за вихід у наступний раунд NAVI поступилися російській Team Spirit. Тепер українці ризикують вилетіти з турніру.

Зазначимо, що PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленого CS 2. 

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