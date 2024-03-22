Україна - у топ-10 командних змагань на етапі Кубку світу зі стрибків у воду

Джерело - Федерація України зі стрибків у воду.
Командними змаганнями розпочався II етап Кубку світу зі стрибків у воду в німецькому Берліні.
Збірна України у складі Данила Аванесова, Ксенії Байло, Марка Гриценка і Софії Лискун посіла сьому сходинку.
Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.
Змагання будуть тривати до 24 березня.
Розклад
- 23 березня о 13:30 - вишка синхрон, жінки (фінал)
- 24 березня о 13:30 - вишка синхрон, чоловіки (фінал)
Раніше Олексій Середа здобув історичну медаль для України на чемпіонаті світу.