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Стало відоме підсумкове місце українця Гераскевича на Кубку світу

Сьогодні 16:55 147 0
Стало відоме підсумкове місце українця Гераскевича на Кубку світу
#Владислав Гераскевич

Джерело - Чемпіон.

Завершився сезон-2023/24 Кубку світу зі скелетону, найкращим у підсумковому заліку серед українців став Владислав Гераскевич.

Він посів 18-ту сходинку, здобувши 828 очок за сім етапів.

Дебютанти змагань Ярослав Лавренюк і Владислав Клименко стали відповідно 35-м і 46-м відповідно.

Зазначимо, перемогу в загальному заліку звиборов британець Метт Вестон.

Загальний залік Кубка світу-2023/24

1. Метт Вестон (Великобританія) - 1523 очки

2. Крістофер Гротгер (Німеччина) - 1494

3. Чжен Інь (Китай) - 1453

4. Юнг Син Гі (Південна Корея) - 1269

5. Маркус Ваятт (Великобританія) - 1254

...

18. Владислав Гераскевич (Україна) - 828 очок

35. Ярослав Лавренюк (Україна) - 109 очок

46. Владислав Клименко (Україна) - 12 очок

Нагадаємо, Гераскевич встановив національний рекорд на чемпіонаті світу.

Раніше 15-річний Клименко став наймолодшим учасником в історії Кубку світу.

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