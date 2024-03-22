Стало відоме підсумкове місце українця Гераскевича на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Завершився сезон-2023/24 Кубку світу зі скелетону, найкращим у підсумковому заліку серед українців став Владислав Гераскевич.
Він посів 18-ту сходинку, здобувши 828 очок за сім етапів.
Дебютанти змагань Ярослав Лавренюк і Владислав Клименко стали відповідно 35-м і 46-м відповідно.
Зазначимо, перемогу в загальному заліку звиборов британець Метт Вестон.
Загальний залік Кубка світу-2023/24
1. Метт Вестон (Великобританія) - 1523 очки
2. Крістофер Гротгер (Німеччина) - 1494
3. Чжен Інь (Китай) - 1453
4. Юнг Син Гі (Південна Корея) - 1269
5. Маркус Ваятт (Великобританія) - 1254
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18. Владислав Гераскевич (Україна) - 828 очок
35. Ярослав Лавренюк (Україна) - 109 очок
46. Владислав Клименко (Україна) - 12 очок
Нагадаємо, Гераскевич встановив національний рекорд на чемпіонаті світу.
Раніше 15-річний Клименко став наймолодшим учасником в історії Кубку світу.