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Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону

15 років юнакові виповнилося лише за день до цього
Сьогодні 19:05 Андрій Дунець 101 0
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону

Джерело - Чемпіон.

15-річний Владислав Клименко став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону, виступивши на сьомому етапі змагань у німецькому Альтенберзі.

Юнак у своєму дебютному проїзді показав час 1:02,5 хвилини. Він не зумів пройти до другої спроби, посівши 34-те місце.

Відео

Також участь у змаганнях узяв ще один українець — Ярослав Лавренюк, результат якого після першого проїзду склав 58,57 секунди. У підсумку він фінішував на 26-му місці (особистий рекорд Ярослава на рівні дорослого Кубка світу) з відставанням у 2,74 секунди від британця Метта Вестона, що посів першу позицію.

Нагадаємо, минулого місяця Лавренюк здобув срібну медаль на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх

Зазначимо, що лідер збірної України Владислав Гераскевич пропускає етап через травмущо й дозволило дебютувати Клименку.

Далі на скелетоністів чекає чемпіонат світу, який теж відбудеться в Німеччині, а саме у Вінтерберзі 22-24 лютого. Україна на ньому також зможе бути представлена двома спортсменами.

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