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Збірну Росії позбавили медалі чемпіонату світу зі скайранінгу через санкції

Сьогодні 19:09 167 0
Збірну Росії позбавили медалі чемпіонату світу зі скайранінгу через санкції

Джерело - Athletistic.

Міжнародна федерація скайраннінгу (ISF) позбавила збірну Росії командної бронзової медалі на зимовому чемпіонаті світу-2024, що відбувся в Італії з 6 по 10 березня. 

Про це повідомляє Athletistic.

Таке рішення було прийняте у зв'язку з рекомендаціями МОК щодо недопущення участі в міжнародних змаганнях команд спортсменів із країн-пособників тероризму - Росії та Білорусі.

У результаті Росія посіла третє місце в загальному заліку, але після анулювання командного результату бронза медаль дісталася Іспанії. При цьому індивідуальні результати росіян, які виступали в нейтральному статусі, залишилися без змін.

Нагадаємо, що російські та білоруські атлети будуть виступити на Олімпіаді під спеціальним нейтральним прапором.

Раніше у МОК назвали максимальну кількість росіян та білорусів на ОІ-2024.

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