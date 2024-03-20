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Україна виборола 17 нагород у фіналі Кубку світу

Сьогодні 12:22 126 0
Україна виборола 17 нагород у фіналі Кубку світу
#Збірна паралімпійців України, #Людмила Ляшенко, #Серафим Драгун, #Дмитро Суярко, #Тарас Радь, #Василь Кравчук

Джерело - Суспільне Спорт.

Українські паралижники вибороли 17 нагород у фіналі Кубку світу у канадському Принс-Джорджі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

10 кілометрів:

  • 1 місце: Тарас Радь (клас сидячи), Людмила Ляшенко (клас стоячи), Олександр Казік (гайд: Сергій Кучерявий, клас спортсменів з порушеннями зору).
  • 2 місце: Богдана Конашук (клас стоячи), Сергій Романюк (клас стоячи), Дмитро Суярко (гайд: Олександр Ніконович, клас спортсменів з порушеннями зору).
  • 3 місце: Василь Кравчук (клас сидячи), Олександра Кононова (клас стоячи).

5 кілометрів, класичним стилем:

  • 3 місце: Людмила Ляшенко (клас стоячи).

Спринт, вільним стилем:

  • 1 місце: Серафим Драгун (клас стоячи).
  • 2 місце: Тарас Радь (клас сидячи), Григорій Вовчинський (клас стоячи), Людмила Ляшенко (клас стоячи), Дмитро Суярко (гайд: Олександр Ніконович, клас спортсменів з порушеннями зору).
  • 3 місце: Сергій Романюк (клас стоячи).

Масстарт, 20 кілометрів:

  • 2 місце: Людмила Ляшенко (клас стоячи).
  • 3 місце: Дмитро Суярко (гайд: Дмитро Драгун, клас спортсменів з порушеннями зору).

Нагадаємо, напередодні українські парастрільці завоювали 7 нагород Кубку світу в Індії. Раніше Україна з 18 нагородами виграла медальний залік чемпіонату Європи з парафехтування

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