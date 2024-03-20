Джерело - Суспільне Спорт.

Українські паралижники вибороли 17 нагород у фіналі Кубку світу у канадському Принс-Джорджі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

10 кілометрів:

1 місце: Тарас Радь (клас сидячи), Людмила Ляшенко (клас стоячи), Олександр Казік (гайд: Сергій Кучерявий, клас спортсменів з порушеннями зору).

Тарас Радь (клас сидячи), Людмила Ляшенко (клас стоячи), Олександр Казік (гайд: Сергій Кучерявий, клас спортсменів з порушеннями зору). 2 місце: Богдана Конашук (клас стоячи), Сергій Романюк (клас стоячи), Дмитро Суярко (гайд: Олександр Ніконович, клас спортсменів з порушеннями зору).

Богдана Конашук (клас стоячи), Сергій Романюк (клас стоячи), Дмитро Суярко (гайд: Олександр Ніконович, клас спортсменів з порушеннями зору). 3 місце: Василь Кравчук (клас сидячи), Олександра Кононова (клас стоячи).

5 кілометрів, класичним стилем:

3 місце: Людмила Ляшенко (клас стоячи).

Спринт, вільним стилем:

1 місце: Серафим Драгун (клас стоячи).

Серафим Драгун (клас стоячи). 2 місце: Тарас Радь (клас сидячи), Григорій Вовчинський (клас стоячи), Людмила Ляшенко (клас стоячи), Дмитро Суярко (гайд: Олександр Ніконович, клас спортсменів з порушеннями зору).

Тарас Радь (клас сидячи), Григорій Вовчинський (клас стоячи), Людмила Ляшенко (клас стоячи), Дмитро Суярко (гайд: Олександр Ніконович, клас спортсменів з порушеннями зору). 3 місце: Сергій Романюк (клас стоячи).

Масстарт, 20 кілометрів:

2 місце: Людмила Ляшенко (клас стоячи).

Людмила Ляшенко (клас стоячи). 3 місце: Дмитро Суярко (гайд: Дмитро Драгун, клас спортсменів з порушеннями зору).

Нагадаємо, напередодні українські парастрільці завоювали 7 нагород Кубку світу в Індії. Раніше Україна з 18 нагородами виграла медальний залік чемпіонату Європи з парафехтування