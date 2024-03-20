Джерело - Суспільне Спорт.
Українські паралижники вибороли 17 нагород у фіналі Кубку світу у канадському Принс-Джорджі.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
10 кілометрів:
- 1 місце: Тарас Радь (клас сидячи), Людмила Ляшенко (клас стоячи), Олександр Казік (гайд: Сергій Кучерявий, клас спортсменів з порушеннями зору).
- 2 місце: Богдана Конашук (клас стоячи), Сергій Романюк (клас стоячи), Дмитро Суярко (гайд: Олександр Ніконович, клас спортсменів з порушеннями зору).
- 3 місце: Василь Кравчук (клас сидячи), Олександра Кононова (клас стоячи).
5 кілометрів, класичним стилем:
- 3 місце: Людмила Ляшенко (клас стоячи).
Спринт, вільним стилем:
- 1 місце: Серафим Драгун (клас стоячи).
- 2 місце: Тарас Радь (клас сидячи), Григорій Вовчинський (клас стоячи), Людмила Ляшенко (клас стоячи), Дмитро Суярко (гайд: Олександр Ніконович, клас спортсменів з порушеннями зору).
- 3 місце: Сергій Романюк (клас стоячи).
Масстарт, 20 кілометрів:
- 2 місце: Людмила Ляшенко (клас стоячи).
- 3 місце: Дмитро Суярко (гайд: Дмитро Драгун, клас спортсменів з порушеннями зору).
Нагадаємо, напередодні українські парастрільці завоювали 7 нагород Кубку світу в Індії. Раніше Україна з 18 нагородами виграла медальний залік чемпіонату Європи з парафехтування