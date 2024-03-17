Джерело - Чемпіон.
Українські парастрільці стали призерами Кубку світу, який відбувся в індійському Нью-Делі.
Збірну України в цьому старті представляло 7 спортсменів, які завоювали сім нагород.
У турнірі, який тривав з 6 до 14 березня, взяли участь 268 спортсменів із 49 країн світу.
У скарбничці збірної України 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі:
- Чемпіонкою Кубку світу стала Ірина Щетнік (вправа R8)
- Команда Віталія Плакущого, Василя Ковальчука та Віталія Ситника завоювала золото у вправі R4 та срібло у вправі R9
- Друге місце Кубку світу посіли Андрій Дорошенко, Ірина Щетнік та Олексій Голодок (вправа R6)
- Василь Ковальчук також здобув бронзову нагороду у вправі R9
- Андрій Дорошенко став третім у вправі R7
- Ще одну бронзу на свій рахунок записав Дорошенко в команді з Іриною Щетнік (вправа R10)
Раніше Україна з 18 нагородами виграла медальний залік чемпіонату Європи з парафехтування