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Українські парастрільці завоювали 7 нагород Кубку світу в Індії

Сьогодні 19:26 120 0
Українські парастрільці завоювали 7 нагород Кубку світу в Індії

Джерело - Чемпіон.

Українські парастрільці стали призерами Кубку світу, який відбувся в індійському Нью-Делі.

Збірну України в цьому старті представляло 7 спортсменів, які завоювали сім нагород.

У турнірі, який тривав з 6 до 14 березня, взяли участь 268 спортсменів із 49 країн світу.

У скарбничці збірної України 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі:

  • Чемпіонкою Кубку світу стала Ірина Щетнік (вправа R8)
  • Команда Віталія Плакущого, Василя Ковальчука та Віталія Ситника завоювала золото у вправі R4 та срібло у вправі R9
  • Друге місце Кубку світу посіли Андрій Дорошенко, Ірина Щетнік та Олексій Голодок (вправа R6)
  • Василь Ковальчук також здобув бронзову нагороду у вправі R9
  • Андрій Дорошенко став третім у вправі R7
  • Ще одну бронзу на свій рахунок записав Дорошенко в команді з Іриною Щетнік (вправа R10)

Раніше Україна з 18 нагородами виграла медальний залік чемпіонату Європи з парафехтування

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