Джерело - Чемпіон.

Українські парастрільці стали призерами Кубку світу, який відбувся в індійському Нью-Делі.

Збірну України в цьому старті представляло 7 спортсменів, які завоювали сім нагород.

У турнірі, який тривав з 6 до 14 березня, взяли участь 268 спортсменів із 49 країн світу.

У скарбничці збірної України 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі:

Чемпіонкою Кубку світу стала Ірина Щетнік (вправа R8)

Команда Віталія Плакущого, Василя Ковальчука та Віталія Ситника завоювала золото у вправі R4 та срібло у вправі R9

Друге місце Кубку світу посіли Андрій Дорошенко, Ірина Щетнік та Олексій Голодок (вправа R6)

Василь Ковальчук також здобув бронзову нагороду у вправі R9

Андрій Дорошенко став третім у вправі R7

Ще одну бронзу на свій рахунок записав Дорошенко в команді з Іриною Щетнік (вправа R10)

Раніше Україна з 18 нагородами виграла медальний залік чемпіонату Європи з парафехтування