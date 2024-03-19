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Мінмолодьспорту: Росія намагається створити власну альтернативу Олімпійським іграм

Сьогодні 17:52 193 0
Мінмолодьспорту: Росія намагається створити власну альтернативу Олімпійським іграм
#Міністерство молоді та спорту

Джерело - Міністерство молоді та спорту України.

Створення та фінансування російським урядом "Міжнародної асоціації дружби" є прямим доказом того, що країна-терористка хоче створити альтернативу олімпійському руху. 

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства молоді та спорту. 

"Ми наголошуємо, що російське політичне керівництво зневажає міжнародне право, порушує міжнародно визнані кордони держав та використовує спорт з метою пропаганди ненависті. Своїми діями, заявами та планами росія висловлює зневагу до Олімпійської Хартії, як керівного документу міжнародного Олімпійського руху і до Міжнародного олімпійського комітету, як керівного органу міжнародного Олімпійського руху.

Факт створення та фінансування російським урядом так званої "Міжнародної асоціації дружби" (МАД) та проведення так званих літніх та зимових "Ігор дружби" — це прямий доказ, що росія намагається створити власну альтернативу Міжнародному олімпійському комітету, а також власну альтернативу літнім та зимовим Олімпійським іграм.

Ми розцінюємо вказані спроби російського режиму як загрозу міжнародному спортивному руху та інструменти гібридної війни проти цивілізованого світу з метою зруйнувати світовий порядок. Ми підтримуємо справедливу заяву Міжнародного олімпійського комітету, який засуджує спроби росії створити альтернативні змагання та використовувати спорт для пропаганди". 

Нагадаємо, вперше про плани Росії щодо створення "Ігор дружби" стало відомо ще в грудні минулого року. Перші "Літні Ігри дружби" рашисти планують провести восени 2024 року в Москві та Єкатиринбурзі. Уряд країни-терористки вже почав масштабний дипломатичний наступ з метою залучення іноземних спортсменів. 

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