Мінмолодьспорту: Росія намагається створити власну альтернативу Олімпійським іграм

Створення та фінансування російським урядом "Міжнародної асоціації дружби" є прямим доказом того, що країна-терористка хоче створити альтернативу олімпійському руху.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства молоді та спорту.

"Ми наголошуємо, що російське політичне керівництво зневажає міжнародне право, порушує міжнародно визнані кордони держав та використовує спорт з метою пропаганди ненависті. Своїми діями, заявами та планами росія висловлює зневагу до Олімпійської Хартії, як керівного документу міжнародного Олімпійського руху і до Міжнародного олімпійського комітету, як керівного органу міжнародного Олімпійського руху.

Факт створення та фінансування російським урядом так званої "Міжнародної асоціації дружби" (МАД) та проведення так званих літніх та зимових "Ігор дружби" — це прямий доказ, що росія намагається створити власну альтернативу Міжнародному олімпійському комітету, а також власну альтернативу літнім та зимовим Олімпійським іграм.

Ми розцінюємо вказані спроби російського режиму як загрозу міжнародному спортивному руху та інструменти гібридної війни проти цивілізованого світу з метою зруйнувати світовий порядок. Ми підтримуємо справедливу заяву Міжнародного олімпійського комітету, який засуджує спроби росії створити альтернативні змагання та використовувати спорт для пропаганди".