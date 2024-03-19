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Жіноча збірна України зіграє заключний контрольний матч проти італійок

Українки готуються до кваліфікації на ЧС
Сьогодні 10:55 101 0
Жіноча збірна України зіграє заключний контрольний матч проти італійок
Фото - УАФ
#Жіноча збірна України з футзалу

Джерело - Чемпіон.

Заключний контрольний матч проти Італії 19 березня зіграє жіноча збірна України з футзалу, готуючись до кваліфікації на чемпіонат світу.

Початок гри - о 20:00 за київським часом. 

Про це інформує УАФ.

У першому поєдинку українки 18 березня поступилися італійкам.

Склад жіночої збірної України з футзалу

  • Воротарі: Анастасія Терех (Лейшоєш, Португалія), Наталія Митрофанська (Вальдетірес Ферроль, Іспанія), Варвара Новікова (Ладомир).
  • Польові гравці: Ксенія Гриценко, Сніжана Воловенко, Єлизавета Кузнецова, Альона Коваленко (всі - Будстар), Ірина Дубицька (Лейшоєш, Португалія), Юлія Форсюк (Атлетико Торкаль, Іспанія), Дар’я Ковшик (Торребланка Мелілья, Іспанія), Поліна Дрозд (Ільвес, Фінляндія), Ксенія Бурлаченко, Христина Степаненко, Анастасія Калягіна, Анна Каверзіна (всі - Інтернасьонал, Португалія).

"Синьо-жовті" готуються до участі в європейській кваліфікації дебютного розіграшу чемпіонату світу серед жінок. 26 команд змагатимуться за чотири путівки на чемпіонат світу в основному й елітному раундах.

Нагадаємо, нещодавно на війні з Росією загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.

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