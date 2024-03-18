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Жіноча збірна України поступилася в товариському матчі

Вчора 23:53 124 0
Жіноча збірна України поступилася в товариському матчі
УАФ
#Жіноча збірна України з футзалу

Джерело - УАФ.

Жіноча збірна України з футзалу поступилася у першому виїзному товариському матчі проти Італії у межах підготовки до кваліфікації на Чемпіонат світу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2.

Українська команда двічі зрівнювала рахунок по ходу зустрічі, але все ж суперниці виявилися сильнішими.

Товариський матч
18 березня

Італія - Україна 4:2 (2:1)

Голи: Бутіма 14, 34, 36, Коппарі 17 — Форсюк 16, 23.

Італія: Сестарі, Коппарі, Борджес, Бутіма, Адаматті; Грієко, Мансуєто, Ванеллі, Дібіазе, Гіларді, Берте, Бово, Даль’Маз, Феррара.

Україна: Терех, Кузнецова, Гриценко, Дубицька, Форсюк; Митрофанська, Калягіна, Воловенко, Ковшик, Коваленко, Каверзіна, Степаненко, Бурлаченко, Дрозд.

Зазначимо, що наступну товариську гру українки проведуть 19 березня о 20:00 за київським часом. Суперницями знову стануть італійські спортсменки.

Нагадаємо, нещодавно на війні з Росією загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.

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