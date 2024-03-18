Срібло та дві бронзи

Джерело - Чемпіон.

Три медалі вибороли спортсмени збірної України на чемпіонаті Європи з класичного пауерліфтингу, який завершився у хорватському місті Велика Гориця.

Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Тарас Мельничук із Коломиї у вагової категорії до 120 кг виборов мале срібло у жимі лежачи з результатом 232,5 кг. У присіданні атлет підкорив 325 кг і 332,5 кг - у тязі й також завершив змагання на п'ятому місці. Результат спортсмена у сумі триборства - 890 кг є новим рекордом України.

Дмитро Біляк у ваговій категорії до 74 кг здобув малу бронзову нагороду у присіданні з новим рекордом України 262,5 кг. У жимі лежачи спортсмен з міста Хуст зафіксував 150 кг. А 295 кг у тязі принесли йому ще одну малу бронзу та новий рекорд України у сумі триборства 707,5 кг і п'яте місце у підсумку.

Нагадаємо, 8 медалей і 2 рекорди Європи - результат виступу України на Кубку світу з пара пауерліфтингу.