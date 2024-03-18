Головне
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі
Вчора 22:43 7356
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 10:32 92029
Жеребкування Miami Open-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Сьогодні 10:07 494
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 09:30 383276 12
"Ми могли померти будь-якої миті": легенда збірної Боснії в дитинстві пережив війну та захоплювався Шевченком
Сьогодні 08:38 927
Алькарас розібрався з росіянином Мєдвєдєвим у фіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 01:45 870
Бо впевнено виграв завершальну гонку Кубку світу сезону-2023/2024
Сьогодні 00:22 516
Барселона впевнено перемогла Атлетико, Валенсія з Яремчуком програла Вільярреалу: результати матчів 29 туру Ла Ліги
Вчора 23:57 957 1
Інтер та Наполі розписали мирову, Дженоа з Малиновським зіграла внічию проти Ювентуса: результати матчів 29 туру Серії А
Вчора 23:41 944
Швьонтек легко впоралась із Саккарі у фіналі Індіан-Веллса
Вчора 21:56 757
Прямі трансляції

Мельничук встановив рекорд України, наші спортсмени завоювали три нагороди чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу

Срібло та дві бронзи
Сьогодні 12:30 109 0
Мельничук встановив рекорд України, наші спортсмени завоювали три нагороди чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу
Фото - European Powerlifting Federation

Джерело - Чемпіон.

Три медалі вибороли спортсмени збірної України на чемпіонаті Європи з класичного пауерліфтингу, який завершився у хорватському місті Велика Гориця.

Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Тарас Мельничук із Коломиї у вагової категорії до 120 кг виборов мале срібло у жимі лежачи з результатом 232,5 кг. У присіданні атлет підкорив 325 кг і 332,5 кг - у тязі й також завершив змагання на п'ятому місці. Результат спортсмена у сумі триборства - 890 кг є новим рекордом України.

Дмитро Біляк у ваговій категорії до 74 кг здобув малу бронзову нагороду у присіданні з новим рекордом України 262,5 кг. У жимі лежачи спортсмен з міста Хуст зафіксував 150 кг. А 295 кг у тязі принесли йому ще одну малу бронзу та новий рекорд України у сумі триборства 707,5 кг і п'яте місце у підсумку. 

  Нагадаємо, 8 медалей і 2 рекорди Європи - результат виступу України на Кубку світу з пара пауерліфтингу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Марусяк побив рекорд України на етапі Кубку світу Марусяк побив рекорд України на етапі Кубку світу 3623 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 92029
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі 7356
Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги 3738
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 104596
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 383276 12
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 158733
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47265 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51057
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117491
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136203 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28760