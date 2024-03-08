Головне
Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом у матчі 20 туру УПЛ
Сьогодні 20:21 224
Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:30 241
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:09 4386
(Не)схожість із собою
Сьогодні 16:19 570
Сприятливі обставини для Шахтаря, шанс для Кривбаса: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,00
Сьогодні 15:14 307
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Сьогодні 13:34 616
Так, я дивився матч Бенфіки: Ребров прокоментував воротарське питання у збірній України
Сьогодні 12:20 898
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 12:02 12197 5
Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором
Сьогодні 10:43 1187
Визначився склад збірної України на естафету етапу Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті
Сьогодні 09:36 568
Прямі трансляції

8 медалей та 2 рекорди Європи - результат виступу України на Кубку світу з пара пауерліфтингу

1 золото, 6 срібла, 1 бронза
Сьогодні 19:32 131 0
8 медалей та 2 рекорди Європи - результат виступу України на Кубку світу з пара пауерліфтингу
Фото - НКСІУ
#Пара пауерліфтинг

Джерело - Чемпіон.

На Кубку світу з пара пауерліфтингу в Дубаї (ОАЕ), який проходив із 28 лютого по 7 березня, українські спортсмени завоювали вісім нагород і встановили відразу два рекорди Європи.

Про це інформує Національний комітет спорту інвалідів України.

Результати

  • Золото: Костянтин Панасюк (до 59 кг, категорія TOTAL).
  • Срібло: Антон Крюков (понад 107 кг, категорія BEST, 247 кг  - рекорд Європи); Антон Крюков (понад 107 кг, категорія TOTAL); Наталія Олійник (понад 86 кг, категорія BEST, 154 кг - рекорд Європи);  Наталія Олійник (понад 86 кг, категорія TOTAL); Мар'яна Шевчук (до 55 кг, категорія BEST); Мар'яна Шевчук (до 55 кг, категорія TOTAL). 
  • Бронза: Марина Копійка (до 41 кг, категорія BEST).

У змаганнях взяв участь 181 спортсмен із 32-х країн світу. В підсумку команда України, представлена 6 спортсменами,  увійшла до Топ-10 найсильніших у світі в пара пауерліфтингу.

Нагадаємо, Україна вдало виступає на перенесеній Дефлімпіаді-2023, яка зараз проходить в турецькому Ерзурумі. В активі українських спортсменів сім золотих, чотири срібні та три бронзові медалі. Українці вже покращили результат Дефлімпіади-2019 - тоді було завойовано 11 нагород.

Збірна України з пауерліфтингу виграла загальний залік чемпіонату світу

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття 11983 4
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ 4386
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною 12197 5
Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором 1187
Так, я дивився матч Бенфіки: Ребров прокоментував воротарське питання у збірній України Так, я дивився матч Бенфіки: Ребров прокоментував воротарське питання у збірній України 898
Сокіл розгромив Київ Кепіталз у четвертій грі 1/2 фіналу чемпіонату України Сокіл розгромив Київ Кепіталз у четвертій грі 1/2 фіналу чемпіонату України 1237
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14751
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 104270
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80301
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37297
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5722 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116973