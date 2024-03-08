8 медалей та 2 рекорди Європи - результат виступу України на Кубку світу з пара пауерліфтингу

1 золото, 6 срібла, 1 бронза

Джерело - Чемпіон.

На Кубку світу з пара пауерліфтингу в Дубаї (ОАЕ), який проходив із 28 лютого по 7 березня, українські спортсмени завоювали вісім нагород і встановили відразу два рекорди Європи.

Про це інформує Національний комітет спорту інвалідів України.

Результати

Золото: Костянтин Панасюк (до 59 кг, категорія TOTAL).

Срібло: Антон Крюков (понад 107 кг, категорія BEST, 247 кг - рекорд Європи); Антон Крюков (понад 107 кг, категорія TOTAL); Наталія Олійник (понад 86 кг, категорія BEST, 154 кг - рекорд Європи); Наталія Олійник (понад 86 кг, категорія TOTAL); Мар'яна Шевчук (до 55 кг, категорія BEST); Мар'яна Шевчук (до 55 кг, категорія TOTAL).

Бронза: Марина Копійка (до 41 кг, категорія BEST).

У змаганнях взяв участь 181 спортсмен із 32-х країн світу. В підсумку команда України, представлена 6 спортсменами, увійшла до Топ-10 найсильніших у світі в пара пауерліфтингу.

Нагадаємо, Україна вдало виступає на перенесеній Дефлімпіаді-2023, яка зараз проходить в турецькому Ерзурумі. В активі українських спортсменів сім золотих, чотири срібні та три бронзові медалі. Українці вже покращили результат Дефлімпіади-2019 - тоді було завойовано 11 нагород.

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