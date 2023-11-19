Збірна України з пауерліфтингу виграла загальний залік чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України посіла перше місце у командному заліку чемпіонату світу з паверліфтингу у литовському місті Друскінінкай.

Українські спортсмени завоювали 5 золотих, 5 срібних та 1 бронзову медаль.

Першу сходинку у командній першості зайняли і чоловіча, і жіноча збірні.

Золоті медалі завоювали Тетяна Біла (вагова категорія до 47 кг), Анастасія Дерев’янко (до 52 кг), Микола Бараннік (до 83 кг), Володимир Рисьєв (до 93 кг) та Олексій Бичков (до 120 кг).

Срібло здобули Лариса Соловйова (до 63 кг), Віталій Коломієць (до 83 кг), Дарія Русаненко (до 84 кг), Костянтин Мусієнко (до 93 кг) та Сергій Білий (до 105 кг).

Бронза на рахунку Валентини Загоруйко (понад 84 кг).