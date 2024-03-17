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Терлюга пропустить етап Karate 1 Premier League в Єгипті

Сьогодні 19:49 168 0
Терлюга пропустить етап Karate 1 Premier League в Єгипті
#Анжеліка Терлюга

Джерело - Чемпіон.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга пропустить етап змагань Karate 1 Premier League в Каїрі, Єгипет.

Про це Терлюга повідомила в інстаграмі.

"Я хочу бути чесною... Після ситуації на чемпіонаті світу мій дух був зруйнований... Я намагалася відпочити і повернутися зі свіжим розумом, але, на жаль, не виходить. Травми обох моїх литок... Поразки на 2 останніх турнірах... Втрата впевненості. Для більшості людей "помилка" на Чемпіонаті світу – це лише статистика. Для мене це була розбита мрія. Ніхто не може зрозуміти мої почуття, тому що ви ніколи не були на моєму місці.

Тож тепер ви бачите, що в кожного бувають хороші та погані часи... неважливо, великий ти чемпіон чи ні. Зазвичай, я настільки сильна морально, і раніше у мене було багато труднощів у моїй кар’єрі… Але зі складнощами, які відбуваються в моїй країні, що мій будинок бомблять кожен день, я не можу описати свої почуття і те, наскільки мій психологічний стан слабкий після 2 років такого життя.

Так, я намагаюся продовжувати жити, я показую більше позитиву на публіці, тому що люди "втомилися" від нашої війни і їм все одно... Але всередині мій стан. Отже, давайте підсумуємо. Я не буду брати участь у наступному турнірі PL. Сьогодні я зосереджуюсь на одному – чемпіонаті Європи.

Я зроблю все можливе, щоб перемогти. Фізично і психологічно. Обіцяю, що не здамся. Я знаю, що в моєму житті є чудові люди, які ніколи цього не допустять. І після цього турніру я обдумаю своє майбутнє. І, звичайно, я ціную підтримку. Дякую, що були зі мною в різні часи. Побажайте мені удачі", - написала Терлюга.

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Допис, поширений Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

Зазначимо, що змагання в Каїрі відбуватимуться з 19 по 21 квітня.

Раніше Анжеліка Терлюга прийняла рішення більше не виступати на чемпіонатах світу після ситуації з болгаркою Івет Горановою у півфіналі турніру. Українка стала бронзовою призеркою ЧС-2023.

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