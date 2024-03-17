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Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії

Сьогодні 16:34 81 0
Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії
НФФУ
#Ольга Харлан, #Аліна Комащук, #Олена Кравацька, #Юлія Бакастова

Джерело - Чемпіон.

Українські шаблістки здобули бронзові медалі в командній першості Кубку світу з фехтування в Сінт-Нікласі (Бельгія).

Збірна України в складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької в поєдинку за третє місце подолала збірну Кореї  - 45:38. Після не зовсім вдалого старту українки змогли вирівняти гру і вийти вперед. До кінця матчу команди йшли на рівних, але зрештою наша збірна здобула перемогу.

Зазначимо, що у півфінальному матчі українські шаблістки програли французьким колегам - 39:45.

У вирішальному поєдинку зійдуться команди Франції та Угорщини.

Нагадаємо, раніше в одиночних змаганнях Харлан вилетіла в першому ж раунді.

Цей турнір у Бельгії стане завершальним у межах командного відбору на Олімпійські ігри-2024.

На початку березня збірна України з фехтування посіла друге місце на етапі Кубку світу в Афінах, чим гарантувала собі олімпійську ліцензію

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