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Збірна України програла Франції у півфіналі Кубку світу

Сьогодні 15:18 321 0
Збірна України програла Франції у півфіналі Кубку світу
НФФУ
#Ольга Харлан, #Аліна Комащук, #Олена Кравацька, #Юлія Бакастова

Джерело - Чемпіон.

Українські шаблістки поступилися збірній Франції у півфіналі в командній першості Кубку світу з фехтування.

На змаганнях у Сінт-Нікласі збірна України в складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької не змогла подолати збірну Франції у півфінальному поєдинку - 39:45. По ходу зустрічі вони поступалися з рахунком 12:25, але зуміли скоротити відставання - 35:37. Та все ж цього не вистачило, щоб обійти суперниць і зіграти у фіналі.

У вирішальному протистоянні французькі шаблістки протистоятимуть збірній Угорщини, яка перемогла Корею - 45:42.

Матч збірної України проти Кореї за третє місце розпочнеться о 15:45 за київським часом.

Зазначимо, що в 1/4 фіналу українки з камбеком здолали США (45:43). Раніше в одиночних змаганнях Харлан вилетіла в першому ж раунді.

Цей турнір у Бельгії стане завершальним у межах командного відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, на початку березня збірна України з фехтування посіла друге місце на етапі Кубку світу в Афінах, чим гарантувала собі олімпійську ліцензію

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