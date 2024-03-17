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Збірна України з камбеком здолала США в чвертьфіналі Кубку світу

Вихід до півфіналу гарантував медаль турніру
Сьогодні 13:35 304 0
Збірна України з камбеком здолала США в чвертьфіналі Кубку світу
#Ольга Харлан, #Аліна Комащук, #Олена Кравацька, #Юлія Бакастова

Джерело - Чемпіон.

Українські шаблістки завдали поразки збірній США в командній першості Кубку світу з фехтування.

На змаганнях у Сінт-Нікласі збірна України в складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької в 1/4 фіналу здобули перемогу - 45:43. До речі, наші шаблістки по ходу зустрічі поступалися з рахунком 13:20, але зуміли проявити характер. Вийшовши до півфіналу турніру, збірна України гарантувала собі медаль.

У півфіналі змагань українки будуть протистояти Франції. Поєдинок відбудеться сьогодні, 17 березня. Відзначимо, що збірна Франції в 1/4 фіналу турніру святкувала перемогу над Іспанією (45:33).

В 1/8 фіналу турніру збірна України переграла Польщу (45:38). Раніше в одиночних змаганнях Харлан вилетіла в першому ж раунді.

Цей турнір у Бельгії стане завершальним у межах командного відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, на початку березня збірна України з фехтування посіла друге місце на етапі Кубку світу в Афінах, чим гарантувала собі олімпійську ліцензію

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