Українські шаблістки перемогли Польщу в 1/8 фіналу Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької з перемоги стартувала в командній першості Кубка світу.

На змаганнях у Сінт-Нікласі українки в 1/8 фіналу перемогли Польщу - 45:38. У чвертьфіналі змагань збірна України буде протистояти США. Поєдинок відбудеться сьогодні, 17 березня. Відзначимо, що збірна США в 1/8 фіналу турніру здобула перемогу над Китаєм (45:26).

Раніше в одиночних змаганнях Харлан вилетіла в першому ж раунді.

Цей турнір у Бельгії стане завершальним у межах командного відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, на початку березня збірна України з фехтування посіла друге місце на етапі Кубку світу в Афінах, чим гарантувала собі олімпійську ліцензію.