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Українці повертаються із нагородами з міжнародного турніру зі спортивної акробатики

Медалі здобули у різних вікових категоріях
Сьогодні 18:35 76 0
Українці повертаються із нагородами з міжнародного турніру зі спортивної акробатики

Джерело - Ukrsportbase.

Українські спортсмени здобули низку нагород у різних вікових категоріях на міжнародному турнірі з спортивної акробатики і стрибків на батуті, акробатичній доріжці та подвійному мінітрампі, який проходив у Польщі.

Про це Ukrsportbase повідомляє в Instagram.

Золото в акробатиці виборола чоловіча пара (12-18 років) Даніїл Мазепа і Олександр Іваненко. 

Срібло у цих змаганнях у жіночого дуету (12-18 років) Анастасії Тріли та Анастасії Гнатків. 

Жіноча група (13-19 років) у складі Катерини Підкожної, Маргарити Антощук,  Аліси Борщевської та мікст-дует (11-16 років) Ірина Пруська і Ярослав Іваник стали третіми. 

Також українці вибороли медалі у своїх вікових категоріях й на акробатичній доріжці.

Золото: Руcлана Кравченко, Діана Кравчук, Анастасія Обертинська. 

Срібло: Яна Лугова, Сабріна Соломчак, Олександр Кобилянський. 

Бронза:  Анастасія Тріла,  Анастасія Коцута, Максим Белінський, Олександр Шмаль. 

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Допис, поширений 🇺🇦 Base of Ukrainian sports (@ukrsportbase)

Напередодні українки стали третіми на етапі Кубку світу зі стрибків на батуті.

Нагадаємо, збірна України здобула бронзову нагороду на Всесвітніх іграх із акробатики.

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