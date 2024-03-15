Українці повертаються із нагородами з міжнародного турніру зі спортивної акробатики

Медалі здобули у різних вікових категоріях

Джерело - Ukrsportbase.

Українські спортсмени здобули низку нагород у різних вікових категоріях на міжнародному турнірі з спортивної акробатики і стрибків на батуті, акробатичній доріжці та подвійному мінітрампі, який проходив у Польщі.

Про це Ukrsportbase повідомляє в Instagram.

Золото в акробатиці виборола чоловіча пара (12-18 років) Даніїл Мазепа і Олександр Іваненко.

Срібло у цих змаганнях у жіночого дуету (12-18 років) Анастасії Тріли та Анастасії Гнатків.

Жіноча група (13-19 років) у складі Катерини Підкожної, Маргарити Антощук, Аліси Борщевської та мікст-дует (11-16 років) Ірина Пруська і Ярослав Іваник стали третіми.

Також українці вибороли медалі у своїх вікових категоріях й на акробатичній доріжці.

Золото: Руcлана Кравченко, Діана Кравчук, Анастасія Обертинська.

Срібло: Яна Лугова, Сабріна Соломчак, Олександр Кобилянський.

Бронза: Анастасія Тріла, Анастасія Коцута, Максим Белінський, Олександр Шмаль.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 🇺🇦 Base of Ukrainian sports (@ukrsportbase)

Напередодні українки стали третіми на етапі Кубку світу зі стрибків на батуті.

Нагадаємо, збірна України здобула бронзову нагороду на Всесвітніх іграх із акробатики.