Українці повертаються із нагородами з міжнародного турніру зі спортивної акробатики

Джерело - Ukrsportbase.
Українські спортсмени здобули низку нагород у різних вікових категоріях на міжнародному турнірі з спортивної акробатики і стрибків на батуті, акробатичній доріжці та подвійному мінітрампі, який проходив у Польщі.
Про це Ukrsportbase повідомляє в Instagram.
Золото в акробатиці виборола чоловіча пара (12-18 років) Даніїл Мазепа і Олександр Іваненко.
Срібло у цих змаганнях у жіночого дуету (12-18 років) Анастасії Тріли та Анастасії Гнатків.
Жіноча група (13-19 років) у складі Катерини Підкожної, Маргарити Антощук, Аліси Борщевської та мікст-дует (11-16 років) Ірина Пруська і Ярослав Іваник стали третіми.
Також українці вибороли медалі у своїх вікових категоріях й на акробатичній доріжці.
Золото: Руcлана Кравченко, Діана Кравчук, Анастасія Обертинська.
Срібло: Яна Лугова, Сабріна Соломчак, Олександр Кобилянський.
Бронза: Анастасія Тріла, Анастасія Коцута, Максим Белінський, Олександр Шмаль.
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Напередодні українки стали третіми на етапі Кубку світу зі стрибків на батуті.
Нагадаємо, збірна України здобула бронзову нагороду на Всесвітніх іграх із акробатики.