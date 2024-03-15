Українські фристайлісти здобули три медалі на Кубку Європи з лижної акробатики

Золото, срібло та бронзу

Джерело - Федерація лижного спорту України.

Українські фристайлісти здобули три медалі на Кубку Європи з фристайлу (акробатика), який проходить у швейцарському Айроло.

Про цей успіх інформує Федерація лижного спорту України.

У перший день змагань Ангеліна Брикіна стала переможницею у жіночому турнірі (64.96 бала), а Оксана Яцюк у цьому виді виборола бронзову нагороду (61.41 бала). Срібло у Емми Вайс з Німеччини (63.63 бала).

Українець Захар Максимчук посів другу сходинку п’єдесталу пошани серед чоловіків з результатом 94.82 бала, поступившись лише місцевому спортсмену Ное Роту (106.47 бала).

Зазначимо, завтра, 16 березня, відбудеться заключний день КЄ з лижної акробатики.

Нагадаємо, 16 лютого 2022 року Олександр Абраменко виграв срібну медаль на Олімпіаді в Пекіні - єдину для збірної України на тих змаганнях.