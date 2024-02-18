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Шість років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади

Сьогодні 08:39 Valeriy Ruchka 5948 0
Шість років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

Головна перемога українського фрістайлу трапилася 18 лютого 2018 року - Олександр Абраменко несподівано взяв золото Олімпіади.

Українець не був головним фаворитом, але розглядався серед тих, хто може вистрілити.

У фіналі Олександр не ризикував і йшов по своїй програмі. Після першої спроби він був третім, після другої - четвертим. У вирішальному стрибку наш спортсмен показав найкращий результат, набравши 128,51 бала за стрибок Back Full-Full-Double Full (потрійне сальто, подвійний пірует, подвійний пірует в третьому сальто), коефіцієнт складності - 4,525.

А 16 лютого 2022 року Абраменко виграв срібну медаль на Олімпіаді в Пекіні - єдину для збірної України.

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