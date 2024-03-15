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П'ятьох велосипедистів, які підтримують країну-агресорку, допустили до міжнародних змагань

Вони можуть виступити на відбіркових турнірах до Олімпіади
Сьогодні 16:53 140 0
П'ятьох велосипедистів, які підтримують країну-агресорку, допустили до міжнародних змагань
#Міністерство молоді та спорту, #Олімпійські ігри-2024

Джерело - Мінмолодьспорту.

Велосипедистів Александра Дубченка, Нікіту Калачника, Григорія Скорнякова, Яну Бурлакову й Аліну Лисенко, які підтримують війну в Україні, допустили на змагання Міжнародного союзу велосипедистів UCI та Асоціації велосипедистів Гонконгу TISSOT TRACK NATIONS CUP.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство молоді та спорту України.

"Cеред атлетів, яким дозволена участь як індивідуальним нейтральним атлетам (AINs) у TISSOT TRACK NATIONS CUP у Гонконгу (Китай) є ті, хто підтримує війну Росії проти України: Александр Дубченко, Нікіта Калачник, Григорій Скорняков, Яна Бурлакова, Аліна Лисенко.

Їм було дозволено змагатися, хоча вони не набрали 250 балів, що мало б зробити їх непридатними для подальшої участі.

Яна Бурлакова також має контракт з військово-спортивним клубом Динамо", - йдеться у офіційній заяві міністерства.

Мінмолодьспорту і Федерація велоспорту України закликали не допускати зазначених спортсменів до змагань у майбутньому, бо їх участь суперечить рішенням і рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року та 8 грудня 2023 року. Такі атлети не можуть виступати на міжнародних змаганнях, включно з відбірковими турнірами до Олімпіади у Парижі 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація дзюдо також порушує рекомендації МОК про допуск на турніри представників країн-агресорів.

Нагадаємо, білоруську плавчиню, яка підтримує війну в Україні, допустили на чемпіонат світу.

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