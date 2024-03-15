– Карякін зараз надзвичайно активний у Росії. Він дуже тісно співпрацює з "Єдиною Росією", з Медведєвим, який 10 років був босом Дворковича. Бан призведе до наслідків для Дворковича або принаймні до незручностей.

Я думаю, що перший бан Карякіна спрацював блискуче для них: можна стверджувати, що Карякін поганий, а всі інші хороші. Це величезна перемога Росії. Непомнящий зміг зіграти на чемпіонаті світу, всі інші теж, відповідальність несе лише найбільший екстреміст.

Нинішнє порозуміння ФІДЕ з Карякіним – поки ти не граєш на офіційних заходах, тебе не банимо. А він мав право грати на кубку світу торік, і якби поїхав, це призвело б до хаосу. Тому що люди почали б бойкотувати, і західні країни справді серйозно б протестували.

Але поки Карякін робить жахливі речі всередині Росії, нема потреби банити його. А я вважаю, що Карякін настільки жахливий, що ми повинні мати "вторинні санкції": якщо ти маєш якесь відношення до Карякіна, це повинно призвести до покарання.

Карякін вчинив порушення, ми дискваліфікували його на пів року. Потім він робить ще гірші речі, а ми нічого. Наводять безглуздий аргумент, що його банили за це один раз, але якщо ви вб'єте когось і потрапите у в'язницю, коли ви вийдете, ви ж не зможете просто продовжувати вбивати?