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Українки стали третіми на етапі Кубку світу зі стрибків на батуті

Змагання не були кваліфікаційними на Олімпіаду-2024
Сьогодні 19:16 162 0
Українки стали третіми на етапі Кубку світу зі стрибків на батуті
Фото - Sport 1

Джерело - Чемпіон.

Бронзову нагороду для України здобули наші спортсменки у жіночому синхроні на етапі Кубку світу зі стрибків на батуті, який завершився в Нідерландах.  

З першим результатом у кваліфікації до фіналу пройшли Софія Аларова і Вероніка П'ятакова. Там дівчата припустилися помилки та стали бронзовими призерками етапу КС. 

Також двічі українки виходили до фіналу індивідуальних змагань. Згадана Аларова закінчила змагання на п'ятій позиції, а Катерина Рожкова - сьомій.    

Українці Андрій Соколов і Артем Ніканоров стали шостими у чоловічому синхроні. 

Зазначимо, що цей старт не кваліфікаційний до Олімпійських ігор-2024 у французькому Парижі, тож склад його учасників дещо відрізнявся від попереднього етапу та не був надто представницьким. Відповідно нагоду позмагатися та поборотися тут за нагороди отримали спортсмени, яким нечасто випадає такий шанс на Кубку світу. 

Нагадаємо, українські батутистки вибороли срібло Кубку світу в Азербайджані.

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