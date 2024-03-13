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Завада здобув бронзову нагороду молодіжного турніру в Болгарії

Сьогодні 12:41 116 0
Завада здобув бронзову нагороду молодіжного турніру в Болгарії
#Микита Завада

Джерело - Чемпіон.

Український настільний тенісист Микита Завада став призером молодіжного турніру, що відбувався в Болгарії.

Харків'янин здобув бронзову нагороду в категорії до 19 років на WTT Youth Contender Panagyurishte 2024.

У півфіналі змагань Завада поступився французу Флав'єну Котону, який у підсумку завоював золото.

Ця медаль стала для українця третьою на міжнародних турнірах цього року.

Раніше українська настільна тенісистка Маргарита Песоцька (79) вийшла в основну сітку Грендсмешу в Сингапурі.

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