Джерело - Чемпіон.

Український настільний тенісист Микита Завада став призером молодіжного турніру, що відбувався в Болгарії.

Харків'янин здобув бронзову нагороду в категорії до 19 років на WTT Youth Contender Panagyurishte 2024.

У півфіналі змагань Завада поступився французу Флав'єну Котону, який у підсумку завоював золото.

Ця медаль стала для українця третьою на міжнародних турнірах цього року.

Раніше українська настільна тенісистка Маргарита Песоцька (79) вийшла в основну сітку Грендсмешу в Сингапурі.