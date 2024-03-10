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Песоцька вийшла в основу сітку Singapore Smash 2024

Сьогодні 08:52 110 0
Песоцька вийшла в основу сітку Singapore Smash 2024
#Песоцька

Джерело - Чемпіон.

Українська настільна тенісистка Маргарита Песоцька (79) вийшла в основну сітку Грендсмешу в Сингапурі.

Маргарита в півфіналі кваліфікації здолала Дору Мадарас з Угорщини (3:2), а у фіналі розгромила представницю Канади Мо Чжан (3:0).

У першому раунді турніру Песоцька зустрінеться з представницею Південної Кореї Чу Чхонхуей (14). Початок о 9:00 за київським часом.

Ще одна українка Соломія Братейко не змогла подолати кваліфікацію, вона поступилась італійці Деборі Вівареллі (2:3).

 Singapore Smash 2024 
Кваліфікація, фінал
10 березня

Маргарита Песоцька (Україна) - Мо Чжан (Канада) 3:0 (11-2, 11-7, 11-6)

Соломія Братейко (Україна) - Дебора Вівареллі (Італія) 2:3 (11-7, 8-11, 9-11, 21-19, 11-13)

Відзначимо, що Песоцька є п'ятиразовою призеркою чемпіонатів Європи (два срібла - 2019, 2018) та дві бронзи (2011, 2021 - в індивідуальному розряді; 2015 - у команді). Також брала участь у трьох Олімпіадах (2008, 2012, 2021 р.), де найкращим результатом є третій раунд у Лондоні-2012.

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