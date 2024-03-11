Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США

Джерело - Міністерство у справах ветеранів України.

У Лас-Вегасі, США, відбуваються міжнародні змагання серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни – United States Air Force Trials 2024.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

У перші дні турніру збірна України завоювала 34 медалі, 20 з них - золоті.

Найбільше нагород українські воїни здобули в змаганнях з плавання - 26 медалей (15 – золотих, 8 – срібних, 3 – бронзових).

Також українці стали найкращими у волейболі сидячі та велоспорті.

6 золотих та срібних медалей українська команда виборола у змаганнях з паверліфтингу.

Загалом в United States Air Force Trials 2024 беруть участь 30 українських ветеранів та військовослужбовців на запрошення Військово-повітряних сил США.

Змагання відбуваються в 11 адаптивних видах спорту: плаванні; велоспорті; баскетболі на візках; волейболі сидячи; регбі на візках; стрільбі з лука; паверліфтингу; бігу; штовханні ядра/метанні диска; веслуванні; кульовій стрільбі.

Триватиме United States Air Force Trials 2024 до 16 березня.