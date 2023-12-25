Українські ветерани на Invictus Games – лауреати відзнаки Незламний дух України

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України присудила особливу нагороду "Незламний дух України" українським ветеранам на Invictus Games, що відбулися цього року в німецькому Дюссельдорфі.

Там наша збірна встановила найвище досягнення у своїй історії, здобувши 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових.

"Є змагання, які вирізняються з-поміж усіх. Це змагання не просто за перемогу у турнірі. Це – відчайдушна боротьба людини за повернення до життя, за відновлення забутих позитивних емоцій, це Сила Духу людей, які пережили найстрашніше на найжахливішій війні. Наші захисники, повертаючись з фронту, опиняються у реаліях, які стають для них новим складним випробуванням після воєнних лихоліть", – йдеться в повідомленні АСЖУ.

Детальніше про досягнення "Незламних" читайте ТУТ.

Магучіх - найкраща атлетка, Ковтун - найкращий атлет 2023 року

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua