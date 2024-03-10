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Українці здобули дві медалі на етапі Кубку Європи в паралельному слаломі

Сьогодні 22:45 100 0
Українці здобули дві медалі на етапі Кубку Європи в паралельному слаломі

Джерело - Чемпіон.

Українські сноубордисти здобули дві медалі в паралельному слаломі Кубку Європи зі сноубордингу, який відбувся в Ленцерхайде, Швейцарія.

Надія Гапатин стала срібною призеркою, поступившись представниці Італії. Елеонора Павлюк зупинилась за крок від подіуму - четверте місце. У топ-10 ще одна українка - Віта Боднарук стала восьмою.

Також Михайло Харук завоював срібну медаль. Золото здобув сноубордист із Чехії.

Напередодні 18-річна Павлюк перемогла на етапі Кубку Європи зі сноубордингу.

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