Джерело - Чемпіон.

Вікторія Онопрієнко завоювала дві медалі на другому етапі Гран-прі сезону з художньої гімнастики в іспанській Марбельї.

Українська грація виборола срібло у фіналі з обручем (35,100 балів) та посіла третє місце у вправах зі стрічкою (31,300 балів).

За крок до нагороди в змаганнях з обручем зупинилися Поліна Городнича (31,950 балів).

Зазначимо, що до фіналу змагань не змогла пробитися 15-річна грація Таїсія Онофрійчук.

Напередодні на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Гран-прі Miss Valentine-2024 в естонському Тарту українські грації здобули 12 медалей.