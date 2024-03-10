Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 05:04 1527
Онопрієнко здобула дві медалі на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії
Сьогодні 21:02 143
Бо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в Солджер Голлоу
Сьогодні 20:38 198
Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування 8 етапі Кубку світу
Сьогодні 19:22 216
Дніпро завоював Кубок України-2024
Сьогодні 19:18 185
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань
Сьогодні 18:49 229
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:28 3623 2
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію
Сьогодні 11:50 2281
Віцепрезидент ФБУ заперечив одночасне перебування українських і російських боксерів в одному місті
Сьогодні 11:07 286
Гранди зіграли по-різному, але на користь Шахтаря. Підсумки 20 туру УПЛ
Сьогодні 10:50 488
Прямі трансляції

Онопрієнко здобула дві медалі на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії

Сьогодні 21:02 143 0
Онопрієнко здобула дві медалі на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії
#Вікторія Онопрієнко

Джерело - Чемпіон.

Вікторія Онопрієнко завоювала дві медалі на другому етапі Гран-прі сезону з художньої гімнастики в іспанській Марбельї.

Українська грація виборола срібло у фіналі з обручем (35,100 балів) та посіла третє місце у вправах зі стрічкою (31,300 балів).

За крок до нагороди в змаганнях з обручем зупинилися Поліна Городнича (31,950 балів).

Зазначимо, що до фіналу змагань не змогла пробитися 15-річна грація Таїсія Онофрійчук.

Напередодні на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Гран-прі Miss Valentine-2024 в естонському Тарту українські грації здобули 12 медалей.

Коментарі ()
Популярне зараз
Співаковський: є три варіанти на заміну Калитвинцеву Співаковський: є три варіанти на заміну Калитвинцеву 799
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги 1297
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі 1527
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 3623 2
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію (Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію 2281
Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги 955
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35710
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 104339
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80345
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 319042
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 96063
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357585