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Monte програли в 1/4 фіналу на BLAST Premier Spring Showdown 2024

Сьогодні 14:13 75 0
Monte програли в 1/4 фіналу на BLAST Premier Spring Showdown 2024
#Монте

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна організація Monte програла шведському Metizport у чвертьфіналі BLAST Premier Spring Showdown 2024.

Поєдинок завершився з рахунком 0:2.

Першу карту обирала команда суперників, українці поступилися в напруженій грі (Vertigo - 7:13). На другій мапі після прекрасного старту Monte програли 13 раундів поспіль (Mirage - 5:13).

Таким чином українська команда покидає турнір.

Нагадаємо, напередодні шведи перемогли Falcons Олександра "s1mple" Костилєва в 1/8 фіналу з рахунком 2:1.

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