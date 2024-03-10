Monte програли в 1/4 фіналу на BLAST Premier Spring Showdown 2024

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна організація Monte програла шведському Metizport у чвертьфіналі BLAST Premier Spring Showdown 2024.

Поєдинок завершився з рахунком 0:2.

Першу карту обирала команда суперників, українці поступилися в напруженій грі (Vertigo - 7:13). На другій мапі після прекрасного старту Monte програли 13 раундів поспіль (Mirage - 5:13).

Таким чином українська команда покидає турнір.

Нагадаємо, напередодні шведи перемогли Falcons Олександра "s1mple" Костилєва в 1/8 фіналу з рахунком 2:1.