Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 05:04 667
Цуренко покидає турнір в Індіан-Веллсі після другого кола, українка була в 2-х розіграшах від перемоги
Сьогодні 07:41 333 1
Мороз зазнала третьої поразки поспіль в UFC
Сьогодні 06:54 312
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:10 1070
Калініна вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 23:01 335
Жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті на етапу Кубку світу в Солжер Голлоу
Вчора 22:39 319
Ястремська не змогла дограти матч другого кола турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 22:11 679
Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від МЮ: результати матчів 28 туру АПЛ
Вчора 21:31 761
Ред Булл здобув золотий дубль на Гран-прі Саудівської Аравії
Вчора 20:29 307
Кривбас виявився сильнішим за Оболонь у 20 турі УПЛ
Вчора 20:24 293
Прямі трансляції

О’Меллі переміг Веру на UFC 299

Сьогодні 09:16 90 0
О’Меллі переміг Веру на UFC 299

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон UFC у найлегшій вазі американець Шон О’Меллі (18-1) переміг Марлона Веру (23-9-1) з Еквадору на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 299.

Шон домінував протягом усієї сутички та здобув перемогу одноголосним рішенням суддів - 50-45, 50-45, 50-44. 

Це був другий бій між бійцями, у першому поєдинку на UFC 252 О’Меллі виграв у Вери технічним нокаутом у першому раунді.

Відзначимо, що американець здійснив перший захист титулу, який він здобув у серпні минулого року, нокаутувавши у другому раунді Алджамейна Стерлінга. Переможна серія чемпіона складає шість поєдинків.

Нагадаємо, в попередньому карді поєдинку українка Марина Мороз (11-5-0, 1 КО) зазнала поразки від шотландки Джоанн Вуд (16-8-0, 1 КО) роздільним рішенням суддів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жирона - Осасуна: де дивитися матч Ла Ліги Жирона - Осасуна: де дивитися матч Ла Ліги 766
Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України 4614
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги 1070
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 4288 3
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 9747
Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги 788
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48456
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35704
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90839
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165173 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 103068
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92170