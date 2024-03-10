О’Меллі переміг Веру на UFC 299

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон UFC у найлегшій вазі американець Шон О’Меллі (18-1) переміг Марлона Веру (23-9-1) з Еквадору на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 299.
Шон домінував протягом усієї сутички та здобув перемогу одноголосним рішенням суддів - 50-45, 50-45, 50-44.
Це був другий бій між бійцями, у першому поєдинку на UFC 252 О’Меллі виграв у Вери технічним нокаутом у першому раунді.
He is who he says he is 🤩@SugaSeanMMA takes home the unanimous decision to retain his bantamweight title! #UFC299 pic.twitter.com/Ybi9fc9Z6g— UFC (@ufc) March 10, 2024
Відзначимо, що американець здійснив перший захист титулу, який він здобув у серпні минулого року, нокаутувавши у другому раунді Алджамейна Стерлінга. Переможна серія чемпіона складає шість поєдинків.
Нагадаємо, в попередньому карді поєдинку українка Марина Мороз (11-5-0, 1 КО) зазнала поразки від шотландки Джоанн Вуд (16-8-0, 1 КО) роздільним рішенням суддів.