Джерело - Чемпіон.

Марина Мороз (11-5-0, 1 КО) зазнала поразки від шотландки Джоанн Вуд (16-8-0, 1КО) на турнірі UFC 299 роздільним рішенням суддів.

Трираундовий поєдинок у найлегшій вазі (56,7 кг) завершився з рахунком 29-28, 29-28, 28-29.

Бій відбувся в ранньому попередньому карді, який передував головному бою вечора між Шоном О'Меллі та Марлоном Верою.

Joanne Wood rakibi Maryna Moroz'u hakem kararı ile yeniyor.pic.twitter.com/LoLr6BbVCG — UFC 101 Türkiye (@UFC101Turkiye) March 9, 2024

Статистика бою

Вуд - Мороз

Таким чином Вуд взяла реванш у Мороз за поразку у 2015 році. Для українки це третя поразка поспіль. У 2022 році Мороз програла Дженніфер Маї, а у 2023-му - була нокаутована Карін Сілвою.