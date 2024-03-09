Наша збірна очолює загальний залік змагань

Джерело - НКСІУ.

Золоту та срібну медалі виграли українці на зимовій Дефлімпіаді-2023 у заключний день лижних змагань в турецькому Ерзурумі.

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

Результати

Єлизавета Нопрієнко і Анастасія Лаврик - срібло у командному спринті класичним стилем (жінки).

Андрій Андріїшин і Руслан Денисенко - золото у командному спринті класичним стилем (чоловіки).

Ще продовжуються змагання у керлінгу та шахах, які триватимуть до 12 березня. Також завтра пройдуть змагання у гірськолижному спорті.

Наразі у збірної України 8 золотих, 5 срібних і 3 бронзові нагороди та перше місце у загальному заліку Дефлімпіади.

Українці вже покращили результат Дефлімпіади-2019, тоді було завойовано 11 медалей.

Торік Дефлімпійська збірна України з футболу вперше за часів незалежності виграла чемпіонат світу