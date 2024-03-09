Джерело - НКСІУ.
Золоту та срібну медалі виграли українці на зимовій Дефлімпіаді-2023 у заключний день лижних змагань в турецькому Ерзурумі.
Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.
Результати
- Єлизавета Нопрієнко і Анастасія Лаврик - срібло у командному спринті класичним стилем (жінки).
- Андрій Андріїшин і Руслан Денисенко - золото у командному спринті класичним стилем (чоловіки).
Ще продовжуються змагання у керлінгу та шахах, які триватимуть до 12 березня. Також завтра пройдуть змагання у гірськолижному спорті.
Наразі у збірної України 8 золотих, 5 срібних і 3 бронзові нагороди та перше місце у загальному заліку Дефлімпіади.
Українці вже покращили результат Дефлімпіади-2019, тоді було завойовано 11 медалей.
Торік Дефлімпійська збірна України з футболу вперше за часів незалежності виграла чемпіонат світу