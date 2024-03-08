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Середа: Виконаю свою програму - буде подіум Олімпіади-2024

Олексій є одним із претендентів на медалі
Сьогодні 22:32 91 0
Середа: Виконаю свою програму - буде подіум Олімпіади-2024
#Олексій Середа

Джерело - Sport.UA.

18-річний Олексій Середа розповів про історичну бронзу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки на чемпіонаті світу в Катарі та поділився очікуваннями від свого виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Інтерв'ю публікує Sport.UA.

- Ви виграли першу в історії медаль України у чоловічих одиночних стрибках із 10-метрової вишки на ЧС. Ваші враження?

- Чесно кажучи, я був дійсно щиро задоволений своїм результатом. Коли я в синхронних стрибках виступав, то були такі відчуття: "Блін, ну, щось погано зробив". А цим досягненням я пишаюся, бо набрав 528 балів. Це дуже хороший показник, із яким уже можна змагатися на Олімпійських іграх за медаль. Я задоволений цим.

- Що треба покращити, щоб бути 100% на подіумі в Парижі?

- Мені потрібна стабільність. І якщо вона буде, то буде і результат. Якщо я роблю всю свою програму у 8,5 і більше балів, то я, скоріш за все, буду на п'єдесталі. Але найскладніше — це ніде не промахнутися і все зробити добре. Основне завдання — це вміти на змаганнях робити стабільно добре всі свої стрибки.

Нагадаємо, Олексій був номінований на нагороду "Спортсмен року-2023".

Відзначимо, що юний спортсмен є одним із претендентів на медалі для України на Олімпіаді.

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